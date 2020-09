"No te mereces que te echen como lo hicieron, pero ya no me sorprende nada"

Hablar de Leo Messi y Luis Suárez es hacerlo de una de las mejores parejas del mundo del fútbol en los últimos años. Con la salida del uruguayo, el argentino se ha quedado solo en el vestuario.

Justo un mes después del famoso burofax del '10' en el que pedía su salida, Messi cargó contra la directiva del Barcelona por cómo se produjo la salida de su amigo y compañero en el conjunto azulgrana.

"Te merecías que te despidan como lo que eres. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada", escribió el argentino en Instagram.

Reconoció el argentino que va a ser raro verle "con otra camiseta" y "mucho más enfrentarte". "Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto amigo", añadió Messi.

Dijo Messi de Suárez que es "uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente".

El '10' del Barcelona estuvo presente en la despedida de Luis Suárez este jueves del Barcelona. Al uruguayo se le vio tremendamente emocionado por su marcha tras convertirse en el tercer máximo goleador del club.

La importancia de Leo Messi y Luis Suárez ha sido vital para el Barcelona. La pasada temporada firmaron el 40,84% de las oportunidades generadas y el 62,9% de los tiros lanzados entre los tres palos. Pese a su bajón de rendimiento, la dupla se hizo más necesaria que nunca.

En dicha despedida, Suárez tuvo grandes palabras para Messi. "Que me vean al lado del mejor de la historia quedará para el recuerdo", expresó el delantero charrúa, que este viernes llegó a Madrid.