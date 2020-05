Roures se defiende: "No influí en los problemas judiciales de Rosell"

Jaume Roures habló para 'SER Catalunya' del 'Barçagate' y desmintió que tuviera algo que ver con los problemas judiciales de Sandro Rosell, ex presidente del Barça, que insinuó conspiraciones contra su persona.

"Creo que la pregunta está fuera de lugar. Hay que estar un poco fuera de todo para pensar que puedo incidir. No es verdad, yo firmé un contrato con el Barça y estaba Sandro", afirmó el gesto de Mediapro.

"Cuando el Barça firma con 'Telefónica', Sandro ya no es el presidente. No tengo por tanto que influir en todo esto. Y es falso que la jueza Lamela parase el registro a una persona concreta de Mediapro. El registro se hizo y no pasó nada", explicó.

Por otro lado, Roures también se refirió a la demanda al Barcelona por los supuestos ataques recibidos desde los sitios relacionados con 'I3 Ventures'.

"Cuando presentas una querella de estas características primero se tiene que hacer una conciliación. De momento la hemos presentado y cuando el juzgado abra nos citarán a las partes", expuso.

"Si el Barça reconoce que ha utilizado medios para atacarme a mí y a Mediapro, pueden ofrecer una compensación. Si no es así, irá adelante el proceso", advirtió Roures.

"La demanda está presentada contra la Junta Directiva y contra el club. Lo donaríamos a una ONG, el fondo de la cuestión son los hechos", añadió.

Por último, el administrador único de Mediapro se refirió a una posible vuelta de LaLiga jugando partidos los lunes: "Como son partidos sin público, no hay obligación de jugar en fin de semana para permitir una presencia masiva de público"

"Habrá partidos entre semana y en fin de semana. No sé si los lunes podrán programarse partidos porque hubo unas medidas cautelares que no sé si en esta situación se mantendrían", concluyó, aunque anteriormente ya advirtió de que no se podrá ver en abierto.