Rummenigge dispara con bala contra la UEFA, el City y el Balón de Oro

Cuando Karl-Heinz Rummenigge, el precio del pan se dispara. El dirigente del Bayern de Múnich no decepcionó y volvió a dejar unas palabras que tendrán un gran eco en los próximos días.

El ex futbolista disparó primero contra el Manchester City y la UEFA tras la decisión del TAS de readmitir al cuadro inglés de cara la próxima Champions League cuando, en principio, iba a quedar excluido por irregularidades en el cumplimiento del 'Fair Play Financiero'.

"Creo que la decisión final de TAS fue el resultado de que el panel responsable de la UEFA no hizo un gran trabajo. Lo que escuché de varias fuentes fue que no había estado bien organizado", comentó para 'Associated Press' antes de analizar la situación económica de los clubes actualmente.

"En los últimos 10 años, el fútbol ha cambiado drásticamente en términos de comportamiento financiero, por lo que tenemos que encontrar diferentes herramientas", matizó al respecto.

De igual forma, Rummenigge también cargó contra 'France Football' por la suspensión de un Balón de Oro al que optaba seriamente Robert Lewandowski. De paso, hizo un pedido a la FIFA para solucionar este inconveniente.

"Intentaré convencer a Gianni Infantino para que él, por su parte, convenza a 'France Football' u organice la entrega de un Balón de Oro propio. Excepto la liga francesa, todos los demás finalizaron sus respectivas temporadas. Por ende, intuyo que debería ser posible que el Balón de Oro fuera entregado al mejor jugador", explicó antes de elogiar al delantero polaco del Bayern.

"Creo que Robert Lewandowski está jugando una temporada fantástica. Puede que sea la mejor de su carrera. Desafortunadamente, 'France Football' decidió no entregar el Balón de Oro este año. No lo consideramos justo", sentenció un Rummenigge que todavía mantiene alguna esperanza de ver al polaco alzando el galardón.