"Sergio Ramos estaba al límite"

Zinedine Zidane atendió a los medios de comunicación en la previa del partido contra el Getafe. El entrenador del Real Madrid analizó el encuentro y especialmente la delicada situación con las bajas que atraviesa el equipo.

"Es una situación complicada, pero necesitamos a todos. Necesitamos recuperar cuanto antes a los jugadores. Necesitamos recuperar nuestra fuerta y energía. Es un partido para reivindicarnos otra vez", arrancó Zidane, cuestionado por las ausencias.

"El calendario es una locura y cuando tienes jugadores que no están es peor todavía. Pero no tengo que decir nada más, es lo que hay. Tendremos que jugar este martes, luego el fin de semana... Hay muchos partidos y es lo que hay. Nos centramos en recuperar, pensar más, porque es una temporada muy difícil y diferente", continuó.

Preguntado por las ausencias, habló de varios nombres propios en problemas: "Isco ha entrenado con nosotros esta mañana, pero ha sido su primer entrenamiento. Lucas Vázquez y Carvajal no van a estar en el partido. Militao y Odriozola tampoco".

También se refirió a Sergio Ramos y la decisión de pasar por quirófano: "Sergio estaba al límite. Ha salido bien, todo perfecto y esperamos recuperarle cuanto antes. Ha sido una decisión importante. Él está bien de ánimos para volver".

"Hay gente muy competente en el club que es con la que habla Sergio y luego él toma su decisión. Él siempre quiere jugar, pero entre un partido y otro se ha dañado más su menisco y la decisión es difícil. La operación ha ido bien y lo más importante es eso. Ahora él hará todo lo posible para volver con el equipo", agregó.

El enfado de Zinedine Zidane antes del partido con la SD Huesca fue sonado. Hubo quien entendió sus palabras como un anticipo de su marcha: "Lo importante es el día a día, pero nosotros vamos a trabajar. Los que estamos aquí nos merecemos trabajar. Cada uno puede opinar y es normal. Lo que nosotros vamos a hacer aquí dentro es trabajar, creer en lo que hacemos y recuperar confianza y a los jugadores. Lo que queremos es acabar bien".

¿Se ha sentido cuestionado por el club?: "No. Nosotros estamos en el mismo barco aquí. Yo me siento respaldado por todos. Nosotros tenemos que volver a hacer las cosas bien, como hasta hace tres semanas. Hay que aceptar cuando vienen las dificultades y ponerse. Lo que queremos hacer es cambiar la situación. Tenemos un equipazo, jugadores importantes que han ganado mucho aquí. Nada nos va a impedir seguir trabajando fuerte".

A Zidane se le preguntó si le gustaría seguir la próxima temporada y la eludió entre risas: "Es una pregunta un poco... (ríe). Vosotros estáis ahí para eso, pero yo no veo más allá del partido del martes. Eso es lo que me interesa y en lo que tenemos puesta la mente".

"¿Por qué voy a abandonar el Madrid? Es impresionante, macho. Estoy haciendo lo que me gusta. Sí, hay momentos donde estás más tocados pero esta es la vida. Nosotros vamos a pelear y tenemos que hacer cosas buenas con este equipo, es lo que nos merecemos y lo vamos a intentar. El Real Madrid es un gran club en el que siempre hay que competir y en el que habrá siempre cambios", insistió.

Pese a que sus palabras dejaron dudas, se entiende que acabará su contrato en 2022. Aun así, Zidane no aventura nada. "Ya veremos. Lo importante es que hay partido y luego el día a día. Nosotros estamos solo en estas cosas", dijo el francés, que volvió al tema Sergio Ramos para defender su compromiso: "No creo que pueda haber dudas con Ramos en ningún momento. Cuando tú estás tocado puede pasar lo que acaba de pasar. Si sigue así y se llega a hacer más daño ahí es muy complicado. Creo que es una decisión buena y respetable. No creo que la gente dude de Sergio. Él lo primero que quiere es jugar".

Y si habó de Ramos, habló de su compañero de defensa Raphäel Varane, autor de un doblete en Huesca: "Llegó con 18 años y mostró su capacidad y sus ganas. Siempre ha mostrado su capacidad para ser un líder, ayudar a los demás a estar en el campo. Merece los dos goles que ha marcado. El carácter que ha tenido para llegar al área y marcar nos ha hecho bien a todos, a él y al equipo".