Zidane demostró que Hazard y Vinicius no eran incompatibles

Eden Hazard y Vinicius eran la pareja imposible, esa separada por Zidane. En los 270 minutos de juego que el Real Madrid había tenido desde la vuelta de la competición tras el parón por coronavirus, belga y brasileño nunca habían coincidido sobre el terreno de juego.

De hecho, sobre esta supuesta pareja imposible fue cuestionado Zidane en rueda de prensa, a lo que el francés resondió: "No lo veo imposible, eso no, pero intentamos que el jugador esté lo más cómodo posible. Su posición es la de Eden, pero no significa nada, me gusta poner a los jugadores en su sitio, pero en un partido pueden jugar juntos. No tengo dudas de eso".

Cuando salía uno, 'Zizou' sentaba al otro, y viceversa. Hasta que llegó el Mallorca. El entrenador francés sorprendió a todos alineando un once titular con Hazard y Vinicius sobre el terreno de juego, acompañados por Gareth Bale en la otra banda y Karim Benzema en la punta del ataque. Y la estrategia le funcionó.

Porque a los 19 minutos de partido, Vinicius encontró portería para poner al Real Madrid por delante en el Di Stefano, en un partido para enmarcar del 'brasileiro'. Y en el 56', Sergio Ramos sentenció el encuentro con precioso tanto de falta.

Un gol el del ex jugador de Flamengo con el que ya suma cinco, además de tres asistencias, en esta inusual temporada en la que ha contado con minutos en 32 partidos oficiales, 15 de ellos como titular.

Por su parte, el ex delantero del Chelsea, tan solo ha podido celebrar un gol, aunque ha regalado cuatro asistencias, todo ello en apenas 18 partidos. Si bien es cierto que Vinicius ha anotado más tantos, Hazard prácticamente ha jugado la mitad de partidos.