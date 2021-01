Actualidad del mercado de fichajes a 12 de enero de 2021

21.15: Jovic, a un paso de volver al Eintracht. El director deportivo del club, Fredi Bobic, lo confirmó: "Si todo está bien, volverá con nosotros pronto".

20.45: El Brighton amenaza con dejar al United sin Moisés Caicedo. El equipo de Graham Potter también se ha interesado en la contratación del jugador de Independiente del Valle.

20.30. El Cádiz ya rechaza ofertas por el Choco, Negredo o Álex Fernández. El diario 'Mundo Deportivo' informa de que Álvaro Cervera no quiere que ninguno de ellos salga.

20.15: Dembélé pasará reconocimiento tras hacer malabares para llegar a Madrid. La llegada del delantero al Atlético podría hacerse oficial inminentemente.

20.00: Por intentarlo que no quede: cinco fichajes del Famalicao para salir del pozo. Los recién llegados tienen por objetivo hacer que el equipo salve la categoría.

19.35: El Villarreal se acerca a Carlos Fernández. El delantero, que se encuentra en la rampa de salida del Sevilla, podría permanecer en la Primera División Española.

19.15: El 'me gusta' de Haaland que vuelve a despertar los rumores sobre el Madrid. El delantero del Borussia Dortmund interactuó con una foto del Santiago Bernabéu.

19.05: 'ABC': Ronaldo le pide a Florentino Pérez la cesión de Reinier. El estelar joven, que milita actualmente en el Borussia Dortmund podría llegar al Valladolid.

18.40: El Mainz 05 espera que el Marsella mueva ficha por Mateta. El director deportivo del equipo alemán dejó caer que todavía hay tiempo para llegar a un acuerdo.

18.25: Avanza la marcha de Jovic: volverá cedido al Eintracht. El delantero del Real Madrid tiene el visto bueno de Zidane para marcharse a préstamo.

18.00: PSG, Juve y Madrid ya saben lo que tendrán que pagar por Pogba. Para mover al francés de la zona medular del Manchester United, habrá que abonar unos 84 millones de euros.

17.45: El Lyon cede a Jean Lucas al Brest. Nuevo movimiento en el mercado de fichajes de la Ligue 1.

17.25: El Mallorca despide a dos canteranos por saltarse el toque de queda. Bryan Reyna y Samuel Álex Pinto se quedan fuera por su conducta.

17.05: Mou frena el interés del Valencia: "Winks no se va a ningún sitio". Javi Gracia tendrá que quedarse con las ganas de celebrar la llegada de un nuevo fichaje.

16.50: Luis García clama por el fichaje de Mohammed Dauda. El entrenador del Mallorca ve con buenos ojos sumarle a sus filas este mercado.

16.10: Pirlo y Lampard se interponen entre Sven Botman y Klopp. El defensa del Lille tiene a cuatro técnico de primer nivel pidiendo su fichaje.

15.50: El Milan inicia el proceso para quedarse con Brahim. El malagueño gusta mucho en Italia y el Real Madrid tendrá que responder sobre su futuro.

15.35: Ya es oficial: Abelardo vuelve al Alavés. El técnico regresa después del cese de Pablo Machín para ir a por la permanencia en Primera.

15.25: Sánchez Vera sustituye a Dani González en el Atleti Femenino. Cambio de entrenador en la primera categoría.

15.00: OFICIAL: el Sabadell incorpora como cedido a Álvaro Vázquez, delantero del Sporting de Gijón.

14.30: OFICIAL: Jairo Molina es nuevo jugador de Alianza Petrolera. El atacante de 27 años llega procedente de Deportivo Pereira.

14.10: Óscar Cano, ya ex entrenador del Castellón, dice no entender su despido: "La situación no es tan crítica".

13.50: OFICIAL: el Olympique de Marsella y la Fiorentina llegaron a un acuerdo para la cesión hasta final de temporada con opción de compra de Pol Lirola.

13.45: El Bayern de Múnich estaría por delante del Chelsea por el fichaje del cotizado jugador del RB Leipzig Dayot Upamecano.

13.35: OFICIAL: el extremo brasileño Welinton Júnior abandona el Portimonense para firmar contrato con el Shonan Bellmare japonés, que habría pagado cerca de un millón de euros por la operación.

13.30: Frank Lampard habría pedido a la directiva del Chelsea que rechace la oferta del Aston Villa para comprar a Ross Barkley

13.20: El Paços de Ferreira llegó a un acuerdo con el Guingamp para la cesión hasta el final de la temporada del lateral izquierdo de 25 años Pedro Rebocho. El acuerdo incluye una opción de compra.

13.15: Mientras Morales pide dos años más de contrato y una mejora económica, el Levante solo le habría ofrecido un contrato hasta 2022 con el mismo salario. Su renovación está en punto muerto.

13.00: Tyler Roberts, joya del Leeds United, ha comenzado a sonar para jugar en el Championship, que desea el fichaje del internacional galés.

12.45: No solo Monchi quiere a Faivre. El Manchester United y el PSG también se han fijado en el joven internacional francés del Brest.

12.40: Tras anunciar la salida de Machín, el Alavés se ha puesto ya manos a la obra en busca de su sustituto. Y es en este punto cuando ha comenzado a sonar la posible vuelta de Abelardo.

12.30: Carlos Pereira, presidente del Marítimo, confirmó en una entrevista que Rodrigo Pinho está cerca de fichar por el Benfica. En el pasado también estuvo en el radar del Almería.

12.15: El Nápoles prepara un doble refuerzo: Emerson Palmieri, del Chelsea, y Kieran Tierney, del Arsenal.

12.00: El Elche tiene mucho trabajo por delante en el presente mes de enero: trabaja ya en cinco fichajes y cuatro salidas.

11.45: El Real Madrid decidirá en abril si ficha a Camavinga. Al parecer, el club quiere ver cómo evoluciona el conjunto dirigido por Zidane y la pandemia de COVID-19 antes de lanzarse a por el fichaje del jugador del Rennes.

11.30: El diario 'Mundo Deportivo' asegura que Asier Garitano es el principal candidato a nuevo entrenador de la SD Huesca. En el pasado también sonó Rubi.

11.15: Newcastle United y Olympique de Marsella preguntan por Djibril Sidibé, lateral derecho de 28 años con contrato en el Mónaco hasta 2022.

10.15: OFICIAL: el Alavés anunció la rescisión de Pablo Machín como entrenador del equipo. La entidad gasteiztarra y el entrenador soriano finalizan la vinculación que les unía desde el pasado mes de agosto.

09.05: Ven a Víctor Valdés de vuelta en el Barcelona para entrenar a la cantera si Joan Laporta se impone en las elecciones. No salió muy bien del equipo azulgrana y tampoco está convenciendo en su nuevo club, el Horta.

09.00: Moussa Dembélé será confirmado como nuevo fichaje del Atlético de Madrid en cuestión de 24 o 48 horas. Se convertirá en el primer gran fichaje del mercado invernal en Europa.

08.30: Se le complica al Barcelona la salida de Junior Firpo. Los azulgranas tenían gran interés en que el futbolista saliera a otro club para acometer algún fichaje.

08.00: El Valencia prioriza el fichaje de un pivote. La entidad 'che' no contempla la llegada de futbolistas de otras posiciones.

07.00 El ambicioso plan del Madrid para fichar a Mbappé. 'AS', en su portada de este martes, detalla la estrategia del cuadro blanco.

06.00: Guilherme Biro entra en los planes de futuro del Sevilla. El jugador de 16 años milita en las categorías inferiores de Corinthians.

05.25: Mbappé podría no entrar en los planes de Pochettino. El argentino quiere a Messi y Agüero y para ello, el francés debería salir.

05.00: La Premier ha dado a conocer una estrategia que minimizará las pérdidas económicas de los equipos con las cláusulas 'anti-COVID-19', con el fin de cancelar ciertos movimientos y recuperar parte del dinero.

04.30: Alexis Rolín, nuevo jugador de Independiente de Medellín, analizó su llegada al equipo para los canales oficiales del club.

03.45: Teo Gutiérrez, en su paso por 'ESPN', dejó claro que si Boca le quiere, él irá al 'Xeneize'. "Le dije a Russo que si necesita un '9', aquí estoy", confesó.

02.50: Según recogió 'La Gazzetta dello Sport', el Milan quiere incorporar en este mercado de invierno a tres jugadores: Mohamed Simakan, Souahilo Meité y Gianluca Scamacca. ¿El objetivo? Destronar a la Juve.

02.00: Tras una derrota frente al Betis por 0-2, la SD Huesca anunció oficialmente la destitución del técnico Míchel. El míster que llevó al conjunto altoaragonés a la gloria puso fin a su periplo en el equipo.

01.20: Tal y como recoge 'Estadio Deportivo', la idea de Monchi es fichar solamente si algunos jugadores salen antes del Sevilla. El director deportivo evita así hipotecar al club.

00.45: El técnico del Elche, Jorge Almirón, mostró su preocupación por la falta de jugadores en su equipo y le pidió al club fichajes "para tener variantes y reaccionar" en su lucha por la permanencia.

00.10: El Cartagena informó que Pepe Aguilar retomará las riendas del filial después de su efímero paso por el primer equipo.

Estos son los rumores y fichajes del mercado en el día anterior:

- La Juve, cerca de reforzar su cantera con una joya del Nantes. El prometedor Abdoulaye Dabo viajó a Turín para pasar el pertinente reconocimiento médico a su fichaje.

- El propio Cholo Simeone confirmó en rueda de prensa que el Atleti tiene prácticamente cerrada la llegada de Moussa Dembélé: "Está muy avanzado".

- El PSG podría ser un destino más que posible para Pogba. El 'Daily Star' aseguró que Pochettino quiere al galo y que se interpone así al Real Madrid.

- Colocan a Neuhaus en el radar del Madrid. 'Sky Sports' informa de que el motor del 'Gladbach gusta mucho en el combinado dirigido por Zinedine Zidane.

- Según indica 'The Sun', el Manchester City anda tras los pasos de Erling Haaland. Para abaratar y facilitar la operación, el cuadro mancuniano estaría dispuesto a renunciar al 15% del pase de Jadon Sancho que todavía le pertenece.