Actualidad del mercado de fichajes a 8 de julio de 2020

20.30: El RB Leipzig tiene el objetivo de seguir mejorando su plantilla de cara a la próxima temporada. En esta ocasión es Benjamin Henrichs, que llega cedido por el Bayer Leverkusen.

20.05: El Lorient anunció la incorporación de Adrian Gbric. El futbolista firmó hasta la temporada 2020-21.

19.40: El Barcelona blinda a una de sus promesas que ha tenido pocas oportunidades en el filial. Se trata de Sergi Rosanas, jugador que ha participado en once encuentros en las últimas tres temporadas.

19.10: El Nápoles ya le ha puesto precio de salida a Hirving Lozano. Todo aquel que quiera al futbolista mexicano tendrá que pagar 50 millones de euros.

18.45: El futuro de Sergio Rico podría estar en Turquía. Desde 'You First' aseguran que tanto el Besiktas como el Galatasaray están interesados en el portero del Sevilla.

18.25: David Camacho, nuevo jugador del Rayo Majadahonda. Llega tras acabar contrato con la Unión Deportiva Las Palmas, en cuyo filial llegó a militar.

18.00: Así ha sido el día en lo que respecta al fútbol femenino.

17.35: Ignacio Rivero, nuevo jugador de Cruz Azul. Llega procedente de Tijuana.

17.15: Souleyman Doumbia cambia el Rennes por el Angers.

16.55: Mandzukic, desvinculado del Al-Duhail, una oportunidad de mercado para los grandes.

16.45: Fran Vélez, nuevo jugador de Panathinaikos. Llega procedente del Aris de Salónica.

16.30: Karanka o Terry suenan para hacerse cargo del Bristol City, de cara a la próxima temporada.

15.25: El RB Leipzig ficha al que está llamado a ser el sucesor de Werner, Hee-Chan Hwang, quien hasta ahora ha militado en el Red Bull Salzburg.

14.30: El Atleti anuncia el fichaje de la internacional italiana Alia Guagni. Era un secreto a voces, hasta que las rojiblancas lo han hecho oficial. Tras despedirse de la Fiorentina, ha firmado un contrato hasta 2023.

13.30: Van de Beek se puede olvidar del Madrid. Según 'De Telegraaf', la entidad 'merengue' ya le ha trasmitido al jugador del Ajax que ha descartado su fichaje.

13.00: Garay, el sustituto ideal de Godín que quiere el Inter. El argentino llegaría con la carta de libertad bajo el brazo tras poner punto y final a su etapa en el Valencia.

12.45: Pep Guardiola, técnico del Manchester City, habló en rueda de prensa antes del partido contra el Newcastle. El de Santpedor exige fichajes.

12.30: Orellana pasó el reconocimiento médico con el Valladolid. Ahora solo falta que los resultados estén bien y será, a todos los efectos, jugador del equipo pucelano.

11.50: Según 'L'Équipe', el FC Barcelona transmitió un mensaje de confianza a Griezmann. "Contamos contigo", le habría dicho Eric Abidal, secretario técnico del club azulgrana, al 'Principito'.

11.00: El Barça quiere quitarle dos jugadores de una sentada a Mou. Según la prensa británica, pretenden hacer una oferta al Tottenham por Ndombele y Sessegnon.

09.35: El descubridor de Lautaro no cree que sea incompatible con Luis Suárez: "Ambos pueden jugar juntos", dijo a 'AS' sobre su posible fichaje por el FC Barcelona.

08.40: Mbappé, Camavinga y Havertz esperan al Real Madrid. Los tres jugadores están dispuestos a esperar lo que haga falta con tal de verse vestidos de blanco.

08.00: Garay, en la órbita del Inter. El argentino, que acabó su contrato con el Valencia, apunta al cuadro 'nerazzurro'.

06.30: El Marsella se interesa en Balerdi. El cuadro francés pretende hacerse con el ex de Boca en calidad de cedido.

05.15: Ignacio Rivero ficha por Cruz Azul. El uruguayo abandona Tijuana para sumarse a las filas 'cementeras'.

04.00: Paulo Sousa no negocia con el Benfica. 'A Bola' apunta que el ex técnico del Girondins no ha mantenido contactos con las 'águilas'.

03.20: Leonardo Ramos, en el radar de Boca. El delantero de León sueña con la llamada de Riquelme.

02.35: Gallardo y Sampaoli, candidatos para el banquillo de Flamengo. Si Jorge Jesus acaba fichando por el Benfica, el 'Mengao' quiere a un 'top'.

01.45: Pogba permanece en el punto de mira. Desde Francia, aseguran que Zinedine Zidane no se ha olvidado de su compatriota para el Madrid.

00.35: Tévez, a un paso de cerrar su continuidad en Boca. Riquelme habría logrado que el delantero firmase por 18 meses.

Estos son los rumores y fichajes más importantes del día de ayer:

- Lautaro se queda sin cláusula de rescisión. La misma expiró este martes y el Barça deberá negociar directamente con el Inter.

- Lacazette, un sueño roto del Atleti que ya no parece imposible. El delantero francés puede salir este verano del Arsenal y el cuadro rojiblanco sigue de cerca su situación.

- El futuro de Almirón no parece ligado al Atlético de Madrid. El padre del atacante paraguayo asegura que no existe ningún acuerdo con el club español.

- El Real Madrid continúa pendiente del futuro de Camavinga, gran promesa del Rennes. Termina contrato en 2022 y a día de hoy todavía no sabe qué va a hacer en este 'corto' mercado de fichajes.

- Desde Italia aseguran que Philippe Coutinho fue visto en Nápoles, donde paseó con su compañero Allan. Algo que ha iniciado la ola de rumores que colocan al brasileño en el cuadro italiano la próxima temporada.

-Claudio Pizarro anuncia su retirada. El 'Bombardero de los Andes' se despide tras la permanencia del Werder Bremen.