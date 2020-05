Y el Guadalajara respondió a Nolito ¡sorteando una camiseta con su nombre!

"A mí no me quiere ni el Guadalajara", comentó hace tan solo unos días Nolito para responder sobre su posible regreso al Celta, unas palabras del actual jugador del Sevilla que no sentaron nada bien a cierto sector de la afición del conjunto de Tercera División.

Por eso, el delantero español tuvo que pedir disculpas al Guadalajara por su comentario, aclarando que se trataba de una broma y asegurando que estaría más que encantado de jugar con el modesto club.

Pese a que el Guadalajara respondió al jugador sevillista para que todo finalizara de la mejor forma, a sabiendas de que las palabras del ex del Celta no fueron con malas intenciones, este martes nos hemos llevado una sorpresa.

Porque el Guadalajara ha querido acabar con humor toda esta historia y ha publicado en sus canales oficiales el sorteo de una camiseta muy especial: ¡la de Nolito! Ataviado con el dorsal número 9, el 23 de mayo se conocerá al ganador de esta peculiar elástica.