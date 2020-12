Cómo destrozar a dos gigantes, por el Cádiz CF

Lo de este Cádiz no tiene nombre. Los gaditanos han dado con la tecla ante los grandes rivales y ya han sumado al Barcelona a su lista de víctimas. Este sábado 5 de diciembre, en territorio andaluz, los de Álvaro Cervera le endosaron un inesperado 2-1 a los azulgranas.

Con las manos vacías se marchó el Barça de Cádiz después de dominar el control del balón durante todo el partido. Mucha posesión, un 82%, y un total de 864 pases (88% correctos) para generar menos ocasiones de peligro que los gaditanos y terminar regresando a territorio catalán con el rostro serio.

Y es que los de Cervera no necesitan dominar el esférico para ganar partidos. De hecho, ante los 'culés' se llevaron la victoria con un 18% de posesión, ya que en las recetas de sus victorias el ingrediente principal se basa en la paciencia.

A base de esperar totalmente armados en la defensa y aprovechar al máximo sus ocasiones, el Cádiz volvió a sumar unos tres puntos de oro para situarse quintos en la clasificación, esa plaza que te da derecho a jugar la Europa League, con el sueño de la Champions a tan solo dos puntos.

"Salimos a defender para poder ganar", destacó Cervera en rueda de prensa, confirmando el plan para encontrarle las cosquillas al Barça de Leo Messi en el Ramón de Carranza. "Al Barcelona le gusta entrar por dentro, hacer alguna pared, que Messi se venga atrás. No les gusta centrar muchos balones, y si se equivocaban, debíamos tener salida. Es lo que ha pasado. Había que buscar un acierto nuestro o algún error suyo", explicó.

"Hemos dejado abiertos los laterales y nos hemos cerrado por dentro. Si ellos se equivocaban, podíamos tener opciones. Se que parece muy simple, pero si no defiendes así al Barcelona no le puedes ganar. Creía que era la mejor manera de hacerlo", añadió Cervera, que no tuvo problemas en reconocer que le gustaría poder hacer un juego diferente ante los grandes rivales: "Me gustaría que mis equipos pudieran tratar de tú a tú a los grandes, pero, de momento, no hemos podido, el Atlético de Madrid nos metió cuatro y pudieron ser más".

Este es Cervera, un entrenador que nada más derrotar al Barcelona no duda en recordar cómo el Atleti del Cholo les endosó un contundente 4-0 por un error defensivo amarillo, obligando a los andaluces a tener que salir de su área, golpeando en su punto débil. Y no pasa nada.

Porque es que este Cádiz no se esconde detrás de sus errores, sino que saca partido a lo que mejor se le da, como bien demuestra ProFootballDB, laboratorio de datos de BeSoccer, olvidándose de una posesión a la que no quieren para nada.

Los de La Tacita de Plata están diseñados para defender y prefieren aprovechar los pases largos para armar una contra para enmarcar en cuestión de segundos. Con un 75% de efectividad en los pases a gran distancia, el Cádiz ha sabido cómo frenar a esos supuestos todopoderosos y convertirse en el 'matagigantes' de la Liga.

Recordemos que el 0-1 ante el Real Madrid en territorio enemigo lo consiguieron los andaluces con un 25% de posesión y un derroche de calidad y buen juego que dejó sin opciones ni ideas al conjunto de Zidane.

Así se destroza a un Titán

Recién ascendido y sabiendo aprovechar sus oportunidades, el Cádiz ha destrozado a dos gigantes en cuestión de semanas, algo que no se veía en la categoría de oro española desde hacía 18 años.

Sus cifras ante el Barcelona de Ronald Koeman hablan por sí solas: 110 pases correctos, 34 despejes, 22 intercepciones, diez faltas, cinco tiros totales, tres a puerta, cuatro grandes ocasiones creadas (una más que los azulgranas), dos contraataques y ni una sola cartulina.