Rivaldo considera que Suárez es el '9' que buscaba Simeone

Para Rivaldo, embajador de Betfair, el fichaje de Luis Suárez por el Atlético de Madrid es un acierto total de los rojiblancos. Considera que encajará a la perfección en los esquemas de Simeone.

Así lo ha explicado, en su ya habitual discurso para la citada casa de apuestas. "Luis se va contra mi deseo, pero creo que hace bien quedándose en España. Primero, porque es una Liga que conoce perfectamente", empezó diciendo, insistiendo en lo que para él es el error del Barça.

"Pero es que además fichar por el Atlético es una elección excelente. Es un club que siempre peleará por Liga y la Champions", continuó el ex futbolista brasileño.

Confía en que el Cholo exprima como nadie a Suárez. "Simeone es el entrenador ideal para las virtudes de Luis Suárez. Es un jugador que nunca se rinde, es un guerrero y pelea cada balón dentro o fuera del área", dijo.

"Ha aterrizado en el club perfecto para perpetuar su estilo. Seguro que el Cholo está encantado con el fichaje. Encaja perfectamente en lo que busca de un futbolista", apuntó también, al respecto.

Y para él, que se haya ido al Atleti no debe ser preocupante para el Barça. "Claro que es un rival directo, pero al Barcelona no debe importarle demasiado, porque, al fin y al cabo, eran ellos los que le estaban buscando una salida", explicó.

"Asunto distinto es que el Real Madrid se hubiera interesado. Ahí la rivalidad es mayor y el Barcelona sí habría tenido que bloquearle su adiós", dijo, a continuación, sobre lo que hubiera sido un auténtico terremoto.

Eso sí, insistió en que debería haberse quedado en el Barça. "Lo admiro mucho, muchísimo. Por eso creo que no debería haberse ido del Barcelona. Me cuesta entender su adiós. Sólo encuentro explicación a su salida por motivos de edad, pero tampoco me convence. Suárez debía haberse quedado", argumentó.

Porque su marcha deja al Barça sin '9'. "Tarde o temprano el Barcelona deberá tendrá que traer otro ariete. Es verdad que todo dependerá un poco de cómo jugará Koeman. Parece que en su sistema Griezmann o Messi podrían ocupar ese puesto, pero no sé cómo funcionará", dijo Rivaldo.

"E incluso aunque funcione y comience bien la temporada, creo que el Barcelona fichará un '9'. No es fácil competir sin los goles de Suárez, pero eso ya es asunto de Koeman. En todo caso, ha sido él quien ha dejado y alentado que Suárez se marche", insistió.

También analizó cómo podrá impactar esto sobre la continuidad de Messi. "Es verdad que se le ha ido Suárez o Vidal, que eran sus grandes apoyos en el vestuario, pero lo digo por experiencia: esto es fútbol y todo puede pasar", valoró.

"Además, no olvidemos que hay elecciones presidenciales en el Barcelona previstas para 2021, lo que podría cambiar el panorama actual", advirtió el ex futbolista sudamericano.

"Más todavía si el equipo vuelve a ganar títulos y Messi se sale otra temporada más. Quien sabe, quizá consiga ser de nuevo feliz y abrir un diálogo para renovar. Todavía queda mucho", apuntó también, al respecto.

Eso sí, insistió en que el tiempo del argentino se acaba. "Messi no durará para siempre en el Barcelona. Por eso me parece muy lógica la renovación de Ansu Fati con una cláusula tan alta y por tantos años. El Barcelona necesita prepararse para un futuro sin Leo y Ansu es el tipo de jugadores que marca la diferencia cuando es necesario", dijo, para finalizar.