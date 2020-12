¡Así les fue a los equipos BeSoccer!

Real Betis: Ruibal recupera parte del botín ante un Villarreal mermado

Logró rehacerse el Betis para no volver a la senda de la derrota. Empate justo en el Benito Villamarín (1-1) tras un duelo marcado por las lesiones en el Villarreal, hasta tres (Iborra, Estupiñán y Coquelin), y por el golazo de Aitor Ruibal, que fue de los mejores del choque y se reafirmó como la mejor novedad para Pellegrini.

Elche y Granada: Luis Suárez marca el camino

El Granada se reencontró con su mejor versión para vencer por la mínima (0-1) en el Martínez Valero. Machís y el goleador, Luis Suárez, hicieron las delicias nazaríes frente a un Elche incómodo, impreciso e impotente.

SD Huesca: Ontiveros tenía la esencia del triunfo

La SD Huesca ya sabe lo que es ganar esta temporada. Un gol del bueno de Ontiveros lo decantó todo (1-0) en un choque siempre dominado por el equipo altoaragonés, que se estrelló con el muro del Alavés hasta que apareció la magia del marbellí. Mal partido de los de Pablo Machín, centrados en defender, sin plan B y completamente inoperantes en ataque.

Celta y Cádiz: el festín propio de un príncipe

Ha cambiado el Celta de Vigo por completo. El 'Chacho' Coudet ha tornado en sueño lo que parecía una pesadilla y el conjunto gallego se ha dado el mayor festín de la temporada (4-0) en una goleada de película frente a un Cádiz que no lo vio venir y se llevó un castigo exagerado.

Málaga: Maras y Ramazani reprimen el ímpetu del Málaga a domicilio

El Almería superó este domingo al Málaga (3-1) en un encuentro en el que los de Sergio Pellicer merecieron algo más. Nikola Maras y Largie Ramazani castigaron al combinado blanquiazul cuando más estaban sufriendo los suyos.

Espanyol: un gigante asalta Las Gaunas

El Espanyol pasó por encima del Logroñés para seguir la estela del Mallorca en el ascenso directo. Los pupilos de Vicente Moreno ganaron gracias a los tantos de Raúl de Tomás, Darder y Puado.

Las Palmas: frío reparto de puntos en Canarias

Las Palmas y Alcorcón empataron (0-0) en Canarias y sumaron un punto que no termina de satisfacer a ninguno de los dos equipos. Los de Pepe Mel siguen más cerca de la zona baja de lo que les gustaría y los de Anquela se quedan en la zona de descenso hasta la próxima jornada. Hubo un penalti para cada equipo y nadie marcó.

Girona: Girona y Rayo firman la paz con el ceño fruncido

El Girona y el Rayo Vallecano empataron (0-0) en un duelo directo por la sexta plaza en el que ninguno de los dos equipos acabó del todo satisfecho. Se queda el puesto el conjunto de Iraola tras un duelo equilibrado que fue de más a menos.

Leganés: el Mallorca le saca brillo al liderato en Butarque

El Mallorca se llevó los tres puntos de Butarque (0-1) y dejó al Leganés a nueve puntos de distancia. Amath Ndiaye, en la segunda mitad, desequilibró un encuentro que estuvo marcado por la expulsión de Róber Ibáñez al borde del descanso.

Tenerife: el Tenerife sufre vudú en el Carlos Tartiere

El Real Oviedo encadenó su segunda victoria consecutiva frente a un Tenerife (4-2) al que le ocurrió de todo. Uno de los encuentros más inverosímiles que se recuerdan y que tuvo a Blanco Leschuk, Juanjo Nieto y Borja Sánchez como principales protagonistas. Los visitantes jugaron con uno menos desde el 1' por la expulsión de Carlos Pomares.

Real Murcia y UCAM Murcia: Pedrosa y Víctor Curto terminan con la imbatibilidad del UCAM Murcia

El Real Murcia le dio la vuelta al tanto inicial de Rafa de Vicente y se llevó los tres puntos en la visita del UCAM Murcia al Enrique Roca de Murcia (2-1). Agustín Pedrosa y Víctor Curto certificaron la victoria local.

UD Melilla y Extremadura: el Melilla se vuelve a atascar

Sigue perdiendo fuelle el Melilla, que este domingo no pudo romper el empate a cero contra un rival directo como el Extremadura. El equipo de Aloisio no gana desde el 1 de noviembre, aunque se mantiene en puestos de 'play off' de ascenso.

Badajoz: el Mérida tumba al hasta ahora invencible Badajoz

Un solitario gol de Dani García al inicio de la segunda parte fue suficiente para que el Mérida se llevase los tres puntos ante el Badajoz, que perdió este domingo su primer partido en la presente temporada y jugó todo el segundo tiempo con diez jugadores.

Atlético Baleares: el Atlético Baleares se estrella contra el mejor Poblense

El Atlético Baleares lo intentó, pero no pudo. Marcaron primero los locales, pero el Poblense sacó su mejor versión y remontó el partido. Los esfuerzos de Coro no fueron suficientes para evitar la derrota (2-3).

Illueca: el Illueca supera su duelo directo ante el Cariñena

El Illueca derrotó al Cariñena en un duelo directo en su grupo de la Tercera División. Los goles de Jorge López y Álex Gracia acabaron valiendo por los tres puntos a pesar de la lucha de los locales por empatar. Los de Romero resistieron y triunfaron.

El Palo: Ismael deja a El Palo con la miel en los labios

El Palo se veía con los tres puntos en el bolsillo contra un rival directo como el Vélez y a domicilio, pero un gol de Ismael Gallar frenó el ímpetu paleño y mantuvo a su equipo provisionalmente en la zona de 'play off' de ascenso (1-1).

Pozuelo: la locura del Valle de las Cañas cae del lado del Unión Adarve

El Unión Adarve superó este domingo al Pozuelo (2-3) en un encuentro que hizo honor al fútbol. Un partido con muchas ocasiones y goles, incluso algún que otro encontronazo, y en el que el conjunto visitante selló su condición de líder.

Lens: el Montpellier extingue la reacción del Lens

El Montpellier derrotó al Lens (2-3) en un partido marcado por la casi remontada que orquestran los locales. Laborde hizo el tercer tanto, el definitivo, de los visitantes, que defendieron el resultado y sumaron tres puntos importantes para colarse en los puestos nobles.

Málaga Femenino: el Málaga Femenino termina la primera vuelta con derrota en casa

El Córdoba Femenino venció 1-3 en su visita al Málaga, lo que cerró la primera mitad de la temporada. El cuadro blanquiazul no encuentra regularidad y suma así su quinta derrota en siete jornadas disputadas.

Real Betis Féminas: Esther mete al Betis en urgencias

El Levante Femenino, comandado por Esther con un doblete, consiguió reponerse de la derrota ante el Real Madrid y deja un poco más tocado al Betis Femenino.

Madrid CFF: tres puntos de golpe y resistencia

El Madrid Femenino derrotó al Atlético de Madrid en la undécima jornada de la Primera Iberdrola y se hizo con tres puntos de golpe y resistencia. Se adelantó el equipo pronto con una diana de Maca y tuvo que aguantar con una menos tras la expulsión de Paola. Castellanos, además, falló un penalti.

BeSoccer CD UMA Antequera: golpe de autoridad del BeSoccer CD UMA Antequera

La efectividad en ataque puso las bases de un triunfo muy importante de la formación dirigida por Manuel Luiggi Carrasco Moli en su visita al Pescados Rubén Burela FS.